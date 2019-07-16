افتتاح أول حديقة تزلج "سكي بارك" في سوريا... بالفيديو والصور

افتتحت في ريف دمشق أول حديقة للتزلج في سوريا في منطقة قدسيا بمبادرة رسمية وأهلية من أجل إيجاد مزيد من أماكن لعب آمنة وممتعة للصغار.

أفادت وكالة "سانا" أن هذه الحديقة تعتبر الأولى من نوعها في سوريا وافتتحت يوم أمس الإثنين أبوابها للأطفال في مدينة قدسيا بمبادرة رسمية وأهلية.

وأضافت أن الحديقة (2000 متر مربع) نفذتها جمعية قرى الأطفال العربية السورية (SOS) بالتعاون مع منظمة "سكيت إيد" الدولية على أرض قدمها مجلس مدينة قدسيا إضافة إلى تسويرها وزراعتها، وفق رئيس المجلس نبيل محمد ديب رزمة.

وأوضح رزمة أن الحديقة تفتح أبوابها يوميا بشكل مجاني للأطفال من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 10 مساء وبإشراف فريق تدريب تطوعي سيبقى 3 أشهر لتمرين الصغار على أساليب اللعب السليم.

وذكرت رئيسة جمعية قرى الأطفال سمر دعبول أن حديقة التزلج "سكي بارك" هو الأول من نوعه في سورية وتم اختيار المكان بمنطقة قدسيا لوجود قرية SOS للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية فيها ما يسهم بتنفيذ أنشطة لهم ودمجهم مع أقرانهم من سكان المنطقة مشيرة إلى أن الجمعية صممت ملعب التزلج وزينت جدران الحديقة بالرسومات مع الإشراف على تدريب الأطفال.

مؤسس "سكيت إيد" تيتيوس ديتمان لفت إلى أن المنظمة تأسست عام 2009 في ألمانيا وهي متخصصة ببناء حدائق تزلج حول العالم وتدعم بعض الدول عبر بناء حدائق مجانية لهم مبينا أن حديقة قدسيا الأولى التي تشارك المنظمة في بنائها خارج قرى الأطفال SOS وهذه خطوة مهمة لدمج أطفال القرية مع أقرانهم.

وعبر عدد من الأطفال عن سعادتهم باللعب في الحديقة ولا سيما أن لعبة التزلج تجربة جديدة لهم حيث بين الطفل مجد /14 عاما/ أنه بعد تلقيه تدريبا لأكثر من شهر أصبح متمكنا من اللعب على لوح التزلج بينما لفت الطفل محمد /12عاما/ إلى أن التزلج تجربة ممتعة جدا.