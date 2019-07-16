"أنصار الله" تعلق على دعوة ترامب إيران للخروج من اليمن

علق متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الخروج من اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . قال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "مزاعم ترامب أنه يريد خروج إيران من اليمن مجافاة للواقع والوقائع ولا تستحق عناء الرد، عدا أنها سياسة ابتزاز لرفع الفاتورة على المملكة الحلوب".

وتابع "العدوان على اليمن أعلن من واشنطن، ورأس حربته أدوات أمريكا، والمجازر ارتُكبت بأسلحة أمريكية، وشيوخ في الكونغرس يطالبون بلادهم وقف دعمها لدول العدوان".

وكان الرئيس الأمريكي دعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، اليوم، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".