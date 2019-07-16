لوضع حد للاقتتال الليبي… عبد الله بن زايد يلتقي غسان سلامة

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن زيارة سلامة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين آليات وضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية
2/2 وعرض الممثل الخاص للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنه وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة. pic.twitter.com/uvGsUoMlJZ— UNSMIL (@UNSMILibya) July 16, 201
وعرض المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، على المسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة في ليبيا، وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين، ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة
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