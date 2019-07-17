وافد عربي يخترق حسابات الكويت الرسمية ويرسل آلاف الفيروسات

أقدم وافد عربي على اختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة الكويتي، وإيقاف حسابات الأدمن (المسؤول) خلال إلقاء أمير الكويت كلمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وأطلقت محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل الهويدي، بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

الراي: محكمة الاستئناف تؤيد حبس موظف مصري يعمل في مجلس الأمة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد اخترق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني. pic.twitter.com/CjD2cioVJQ — المجلس (@Almajlliss) July 17, 2019

ويقبع المتهم حاليا في السجن المركزي، بعد إسناد التهم ضده، حيث سجل أثناء عمله دخولاً غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وأوقف حسابات الأدمن المسؤولة عنها، كما أرسل 7 آلاف فيروس خلال 120 ثانية، وذلك خلال إلقاء أمير الكويت كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في المجلس.