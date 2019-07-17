وزير الخارجية الفلسطيني: القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القرارات الأمريكية الأخيرة تشجع الاستيطان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتجاهل أسس الحل السلمي تماما.

وأضاف المالكي، بحسب سلسلة تدوينات نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر" اليوم الأربعاء 17 يوليو / تموز: "على دولنا اتخاذ تدابير جادة ضد إسرائيل، ويجب الوصول لحل للنزاع مع إسرائيل لتجنيب المنطقة عقودا أخرى من الصراع".

وأضاف: "الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية بحق الفلسطينيين متصاعدة، ويجب وقف أي تطبيع مع الاحتلال وعلى دولنا اتخاذ تدابير جادة ضدهم".

واستطرد: "مدينة القدس تتعرض الآن لأكبر هجمة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تجاهل لحق عودة الفلسطينيين لأراضيهم طبقا للاتفاقات الدولي".

يتبع...