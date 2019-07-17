موعد انكسار أقوى موجة حر تشهدها مصر منذ 21 عاما

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن موعد انتهاء موجة الحر، التي تضرب البلاد منذ يومين.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، إن الموجة الحارة وصلت ذروتها، اليوم الأربعاء، وستنكسر غدا الخميس، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض، حيث من المقرر أن تصل إلى 38 درجة مئوية بالقاهرة.

كانت هيئة الأرصاد المصرية قالت إن المحافظات المصرية تشهد موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عاما وتحديدا عام 1988.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قوله "إن ما سجله موقع accweather حول وصول درجة الحرارة يوم الأربعاء المقبل، إلى 48 درجة غير دقيق"، موضحا أن "درجة الحرارة وفق ما ترصده هيئة الأرصاد لن تتجاوز يوم الأربعاء في كافة المناطق 46 درجة".

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات سابقة، إن "أقصى درجة حرارة سجلتها منطقة مصرية منذ عام 1988 بلغت 47 درجة مئوية".