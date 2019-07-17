الحوثي يدعو ترامب لـ"حلب الخليج" بعيدا عن اليمن

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في معركته مع إيران.

ورد الحوثي على تصريحات ترامب، التي جدد فيها دعوته إلى خروج إيران من اليمن، عبر تغريدة له على "تويتر"، قائلا: إن "ترامب فشل في معركته مع إيران في مضيق هرمز، فعاد لاستحلاب الخليج عبر اليمن".

#ترامب فشل في معركته مع ايران ب #مضيق_هرمز فعاد لاستحلاب الخليج عبر اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 16, 2019

وأضاف: "على ترامب أن يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن اليمن، فتصريحاته لا تشرعن لعدوان غير قانوني، واستمراره في العدوان يؤكد تعمده للإجرام وانتهاك القانون الدولي كونه ونظامه صانع أسوء أزمة إنسانية في العالم وقاتل أطفال اليمن وداعم أنظمة الإرهاب حلفائه بالعدوان على اليمن".

على #ترامب ان يستحلب الخليج في لعبته القذرة بعيدا عن #اليمن

فتصريحاته لا تشرعن لعدوان غير قانوني واستمراره في العدوان يؤكد تعمده للاجرام

وانتهاك القانون الدولي كونه ونظامه صانع اسوء ازمة انسانية في العالم

و #قاتل_اطفال_اليمن وداعم انظمة الارهاب حلفائه بالعدوان على اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 16, 2019

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن، في اتهام ضمني لطهران بدعم جماعة "أنصار الله".