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14:26 17 يوليو/ تموز 2019
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    اللواء عباس كامل ، رئيس المخابرات العامة المصرية

    رئيس المخابرات العامة المصرية في زيارة سريعة لجنوب السودان

    © AP Photo / KHALED ELFIQI / POOL
    العالم العربي
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    زار اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، صباح الأربعاء، دولة جنوب السودان في زيارة وصفت بالسريعة.

    وبحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، قام رئيس المخابرات المصرية بزيارة سريعة إلى دولة جنوب السودان، التقى خلالها بالرئيس سيلڤا كير، رئيس جنوب السودان.

    في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    رسالة من ملك المغرب إلى السيسي

    وأشارت إلى أن كامل نقل لكير رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
    والتقى اللواء عباس كامل، مع نظيره الجنوب السوداني لإجراء مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

    واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، توت جلواك، مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن "جلواك" سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

    واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التى تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع فى المنطقة وفي جنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

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