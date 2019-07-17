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    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018

    السعودية تبدأ في توزيع "الهدايا" على مليون حاج

    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    العالم العربي
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    بدأت السعودية في تنفيذ مبادرة لتوزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجاني هدية للحجاج.

    وأطلقت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، أمس، مبادرة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي تتضمن توزيع شرائح الاتصال، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا" الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع إدارة المطار لخدمة الحجاج، بحسب صحيفة "مكة" المحلية.

    الحج، مكة، السعودية، 18 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
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    وقالت الصحيفة إن المشروع ينفذه فريق ميداني على مدى 24 ساعة، وأشارت إلى أنه "يتم تقديم هذه الخدمة خلال موسم حج هذا العام، في بادرة نوعية تسهل على الحجاج التواصل مع أسرهم ومشاركتهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج وما ينعمون به في هذا البلد الحرام من راحة وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي توفرها حكومة السعودية.

    ونقلت الصحيفة عن عصام نور، المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات مجانية للحجاج تتمثل في توفير خدمة الاتصالات لتعزيز التعاون والعطاء وإثراء تجربة العمل التطوعي.

    وأقر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز خطة للطوارئ لموسم الحج، يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية وقد تتطلب مشاركة جهات أخرى لاحقا.

    وأكد مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب جلسة عقدها في جدة، الثلاثاء قبل الماضي، منع رفع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد مجلس الوزراء دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

    وأضاف: "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة".

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