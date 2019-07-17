أثار جدلا واسعا... ماذا يخفي قرار "الـ24 ساعة" الذي أصدره الملك سلمان وولي العهد

قرر مجلس وزراء المملكة، يوم أمس الثلاثاء، السماح للمحلات التجارية والمطاعم بالعمل على مدار الساعة. حيث من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
#عاجل_واس— واس (@spagov) July 16, 2019
قرر #مجلس_الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.#واس
إن حجم المدفوعات التي سيتعين على مالكي المؤسسات سيتم تحويلها للدولة، والتي سيحددها (المدفوعات) وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها. ومن المتوقع أن يزداد عدد الوظائف في قطاع التجارة بسبب هذا الإصلاح بنحو 45000 وظيفة.
تحدث خبير الاقتصاد، دينيس ميلنيك، لوكالة "سبوتنيك"، عن مدى تبرير مثل هذا القرار وما هي الفوائد الموعودة: من الصعب للغاية قول شيء ما حتى يتم تطبيق القرار، وهو محاولة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي على حساب ساعات عمل المتاجر والمطاعم.
ويشار إلى أن المملكة أيضا سمحت بالعمل أثناء أوقات الصلاة، أيضا لقاء رسوم معينة.
ردود أفعال الشارع السعودي
هذا وتساءل "أبو مهند" قائلا "هل سوف يزداد سعر المواد الغذائية بعد الساعة 12؟".
يعني بعد ساعه12 ترتفع المواد الغذاية 🙂— ابو مهند (@vv511115) July 16, 2019
وقال مستخدم آخر إنه من الممكن أن يوافق بعض المحلات على العمل على مدار الساعة والبعض الآخر لن يوافق على ذلك.
احتمال أصحاب المحلات يوافقون واحتمال لا— نديم الحرف 🇸🇦MBS🇸🇦 (@mnmqw12) July 16, 2019
وأيد زيد الخديجي القرار قائلا "البلد يتطور ويحدث أنظمته بما يحقق مصالحه ويدعم اقتصاده بخطوات متسارعة جداً" وأضاف " لا تستطيع التفكير حتى في القرار ليصدر الذي بعده".
البلد يتطور ويحدث أنظمته بما يحقق مصالحه ويدعم إقتصاده بخطوات متسارعة جداً ..— زيد الخديدي (@zaidalkdidi) July 16, 2019
لاتستطيع التفكير حتى في القرار ليصدر الذي بعده ..
كل ذلك بفضل هذا للرجل وفكره#افتتاح_المحلات_24_ساعه #العلاوه_السنويه8 pic.twitter.com/JjGVbPmX0j
بينما قال أبو محمد إنه لو كان هناك باليوم أكثر من 24 ساعة لن تعود القوة الشرائية كما كانت، وإنما سوف يزداد العبء على صاحب المنشأة بزيادة المصروف (أي رواتب الموظفين الليلية).
والله لو فيه باليوم اكثر من ٢٤ ساعه ويشتغلون فيها كلها لن تعود القوه الشرائيه كما كانت بالعكس راح يزيد العبئ على صاحب المنشأه بزيادة المصروف. رواتب شفت أخر ليل— ابو محمد (@t1gyali0987654) July 16, 2019
من جانبه، شكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على القرار الذي قال إنه سيؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة من خلال رفع مستويات الرضا بين السكان وخلق فرص جديدة لقطاع الأعمال. حسب موقع "Arab news".
وأضاف أنه قد ثبت أن العمل على مدار 24 ساعة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد ككل من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، قال إنه يمكن أن يساعد في تعزيز قطاعات مثل الترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل جديدة.
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