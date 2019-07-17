محتال ينصب على مواطنين سوريين بمبالغ كبيرة ويكشف كيف صرفها

ألقت الشرطة السورية في حمص القبض على شاب امتهن الاحتيال على المواطنين، ونصب على مواطنين بمالغ كبيرة قدرت بنحو 100 مليون ليرة سورية.

وبحسب "الوطن أون لاين"، أوقفت الشرطة في حمص محتالا امتهن عمليات النصب على المواطنين ‏وقام بجمع مبالغ مالية منهم قدرها 100 مليون ليرة سورية.‏

نقل الموقع عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص أن ‏عددا من المواطنين تقدموا بمعروض إلى قسم شرطة باب السباع ادعوا فيه بإقدام ‏شخص بالنصب والاحتيال عليهم بمبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 36 مليون ليرة سورية كانوا قد وضعوها لديه بموجب سندات أمانة بقصد تشغيلها مقابل ‏فوائد شهرية.‏

وأوضح المصدر أنه بعد البحث والتدقيق والتحقيقات تم التعرف على إسم الشخ، وبعد نصب كمين للمطلوب تمكن عناصر قسم شرطة باب ‏السباع من إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأن جميع الشكاوي المقدمة ‏بحقه صحيحة، و أنه أخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بقصد تشغيلها مقابل فؤاد مالية، و ‏أن جميع الأموال المودعة لديه خسرها بسبب الفوائد الضخمة التي كان يتقاضاها ‏أصحاب الأموال.‏

واعترف المحتال كيف أنفق الأموال التي حصل عليها، وكشف عن شرائه شقة سكنية بمبلغ ستة ‏عشر مليون ليرة سورية، و أعطى والده مبالغ مالية على دفعات تقدر بحوالي ‏واحد وعشرون مليون ليرة سورية، كما اعترف بتعامله مع عدة أشخاص آخرين ‏وأخذ مبالغ مالية منهم، و إن جميع المبالغ المالية التي جمعها من المواطنين تقدر ‏بمائة مليون ليرة سورية.‏

وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت مستمرة معه لمعرفة كامل تفاصيل قضايا ‏النصب والاحتيال، و سيجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص بعد ذلك ‏لينال جزائه العادل.‏