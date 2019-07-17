قرار من الملك سلمان بشأن رجل عمره 94 عاما (فيديو)

صرحت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر توجيهات بشأن رجل وعائلته يرغبون في أداء فريضة الحج.

أكدت السفارة السعودية في إندونيسيا استضافة المعمر الإندونيسي يوحي، البالغ من العمر 94 عاما وعائلته لأداء فريضة الحج، بناء على توجيهات العاهل السعودي.

وقد التقى السفير السعودي في جاكرتا عاصم القرشي المعمر الإندونيسي في مقر السفارة وأبلغه بالتوجيهات، كما أوصى بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة.

من جهته، قال السفير السعودي "فور انتشار مقطع المسن الإندونيسي برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، تواصلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة واستضافتهم في اليوم التالي وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر"؛ بحسب موقع "العربية".

وأوضح الثقفي أن المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة.

وأضاف "بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه الملك سلمان باستضافة المسن وعائلته، وتقوم السفارة حاليا بإنهاء إجراءات سفرهم إلى الأراضي المقدسة، مكفولين ومعززين حتى عودتهم إلى بلادهم".

تجدر الإشارة إلى أن معظم الحجاج الإندونيسيين ينتظرون دورهم في أداء الفريضة لأكثر من 20 عاما.

وكان الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكيا من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.