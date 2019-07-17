حقيبتان تثيران ذعرا في جدة والشرطة تصدر بيانا (فيديو+صور)

#شرطة_مكة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 17, 2019
تم التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد بـ #جدة
..تبين أنهما فارغتان ولاتشكل أي خطر على السلامة العامة. pic.twitter.com/jUKWZ5qiQD
وأضافت الشرطة، أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.
شرطة مكة توضح:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 17, 2019
تم التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد حيث تبين أنهما فارغتان.
.#مكة #السعودية
. pic.twitter.com/9UAc6w6UJj
ونفت الشرطة ما تردد على مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة حول إبطال قنبلة موجودة في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.
📷 #صور | شرطة منطقة مكة: الجهات المختصة تباشر بلاغ رجل أمن اشتبه بحقيبتين يدويتين في حي البلد، اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة#عكاظhttps://t.co/EkS2IrStqH pic.twitter.com/lQ4JMWjOZy— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) July 17, 2019
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