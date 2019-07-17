حقيبتان تثيران ذعرا في جدة والشرطة تصدر بيانا (فيديو+صور)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه في حي البلد، اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

#شرطة_مكة:

تم التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد بـ #جدة

..تبين أنهما فارغتان ولاتشكل أي خطر على السلامة العامة. pic.twitter.com/jUKWZ5qiQD — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 17, 2019

وأضافت الشرطة، أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

شرطة مكة توضح:



تم التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد حيث تبين أنهما فارغتان.

.#مكة #السعودية

. pic.twitter.com/9UAc6w6UJj — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 17, 2019

ونفت الشرطة ما تردد على مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة حول إبطال قنبلة موجودة في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.