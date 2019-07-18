بعد قرار السعودية... مصر تمنع سفر أصحاب هذه التأشيرة من الحج

وأعلن المطار في بيان له عن إيقاف سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعلية والخاصة بدخول أراضي السعودية بغرض السياحة، وبغرض حضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بحسب موقع "مصراوي".

وكشف البيان تعرض حوالي 30 حاجا مصريا لـ"عملية نصب"، بعد استخراج شركات التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، إلا أنه فور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تقوم حاليا بالتحقيق مع العائدون من السعودية لمعرفة الشركات التي قد قامت باستخراج تلك التأشيرات لهم، وتذاكر الرحلات الخاصة بهم.

وأكد البيان على أنه: تم منع سفر عدد من الركاب في مطار القاهرة الدولي كانوا يحملون نفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات في السعودية لشركات الطيران المصرية بوقف العمل بتلك التأشيرة خلال موسم الحج الحالي.

وأقر وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز خطة للطوارئ لموسم الحج، يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية وقد تتطلب مشاركة جهات أخرى لاحقا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، في بيان عقب جلسة عقدها في جدة، الثلاثاء قبل الماضي، منع رفع الشعارات السياسية أو المذهبية خلال موسم الحج، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد مجلس الوزراء دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته، برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف: "لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة".