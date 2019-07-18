مسؤول سعودي: تحالف دعم الشرعية يواكب السفن في البحر الأحمر

قال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" يواكب السفن في البحر الأحمر، جاء ذلك ردا على سؤال عن دور السعودية في التحالف الأمني البحري المقترح.