السعودية تعلن رسميا أول خطوة على طريق "الحلم الذهبي"

كشفت وسائل إعلام سعودية عن أول خطوة من نوعها في مشروع الحلم الذهبي للشمال الغربي في المملكة، الذي من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الثلاثاء، عقدا مع شركة "أركيرودون" العالمية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع، بحسب تلفزيون "العربية".

وبحسب العقد الذي فازت به "أركيرودون"، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيسي في مشروع البحر الأحمر، وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون) لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس: " تمتلك (أركيرودون) سجلاً حافلاً في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع بين الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيسي في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته".

ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصرا أساسيا في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.

وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.