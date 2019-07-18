السعودية تتحرك بسرعة بعد تداول فيديو لطبيب مع ممرضة

وجهت وزارة الصحة في السعودية، اليوم الخميس، بالتحقيق العاجل في الفيديو المتداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين ممرضة وأخصائي أشعة في أحد مستشفيات المملكة.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حرصا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.

حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..#الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 18, 2019

ويظهر في الفيديو الرائج، لقطات تُظهر ما وصفت بـ"إهانة" تعرضت لها ممرضة في مستشفى محايل بمنطقة عسير، من قبل مسؤول الأشعة.

بعد الفيديو المتداول.. وزارة الصحة⁩ توجه بالتحقيق بشكل عاجل حول الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وإتخاذ الإجراءات النظامية بذلك. pic.twitter.com/f8laiY3g7N — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 18, 2019

وبيّن مقطع الفيديو، الذي لم تتعد مدته 14 ثانية، صوتا مرتفعا، قادما من حجرة مغلقة، قبل أن تفتح السيدة الباب وتهم بالمغادرة.، إلا أن المسؤول انفعل عليها وأجبرها على دخول الغرفة مرة أخرى ثم أغلق الباب بشكل عنيف، دون أن يتضح ما الذي جرى بعد ذلك.

وطالب الكثير من النشطاء بتدخل وزارة الصحة والتحقيق في الواقعة.