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19:13 18 يوليو/ تموز 2019
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    العالم العربي

    رئيس الوزراء العراقي يعزي أردوغان هاتفيا في ضحايا الهجوم على القنصلية التركية بأربيل

    العالم العربي
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    أعرب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، باتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه للشعب التركي في حادث مقتل موظفين بالقنصلية التركية في أربيل.

    بغداد - سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم الخميس "أعرب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان عن خالص تعازيه للشعب التركي للاعتداء على القنصلية التركية في أربيل، معبرا عن حزنه العميق ومواساته لعائلة معاون القنصل التركي وضحايا الحادث الإجرامي".

    الشرطة الكردية أمام مقر المطعم الذي قتل فيه الدبلوماسيين الأتراك، 17 يوليو/تموز 2019
    © REUTERS / AZAD LASHKARI
    مصدر يوضح تفاصيل هجوم أربيل 

    وأضاف البيان، "وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء اعتزاز العراق بالعلاقات العراقية التركية والحرص على حماية أمن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ورفض أي اعتداء عليها، وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تؤثر على العلاقات الأخوية والعميقة بين البلدين والشعبين الجارين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها وعازمة على الوصول إلى المجرمين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

    من جهته، أشاد الرئيس التركي بـ"موقف الحكومة العراقية ومتابعتها لمجريات الاعتداء من أجل الكشف عن تفاصيل الاعتداء الإرهابي ومحاسبة الفاعلين، مؤكدا أن الإرهاب لن ينجح في تحقيق أهدافه، وأن البلدين مستمران بالتعاون ضد الإرهاب، إلى جانب الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات"، بحسب البيان.

    هذا وقتل شخصين، أمس الأربعاء، أحدهما موظف في القنصلية التركية بأربيل، وأصيب الآخر، بهجوم استهدف، مطعما في عاصمة إقليم كردستان العراق.

    وذكر بيان صادر عن المديرية العامة لأسايش أربيل، "وقع هجوم مسلح في مطعم في أربيل وللأسف أسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر وإصابة شخص".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أربيل, تركيا
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