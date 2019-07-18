شاهد... مقابلة علنية قصيرة ونادرة بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

قال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة أمس مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية.

وقال رافيد على صفحته الرسمية، إن "أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة".

وزير الخارجية الإسرائيلي @Israel_katz التقي في واشنطن مع وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa. كل التفاصيل هنا: https://t.co/yNymHud5Jz pic.twitter.com/Cr2Ud3f9nq — Barak Ravid (@BarakRavid) July 18, 2019

ويتواجد الوزيران في واشنطن لحضور اجتماع حول الحرية الدينية نظمه وزير الخارجية مايك بومبو. وتحدثا لبضع دقائق، وتصافحا والتقطا صورة مشتركة.

وبحسب رافيد، تم تشجيع الوزيرين على الاجتماع من قبل المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، الذي انضم إليهم في الصورة.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن هذه "علامة أخرى على نجاح إدارة ترامب في تقريب إسرائيل ودول الخليج من بعضها البعض ضد خصمهما المشترك، إيران".

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من انعقاد ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية لإدارة ترامب.

Terrific progress in Washington this week for Israel, Bahrain & the region - @Israel_katz & @khalidalkhalifa friendly exchange at the @StateDept Ministerial to Advance Religious Freedom pic.twitter.com/yq6OZgCiG4 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) July 18, 2019

ووافقت البحرين على السماح لرجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين بالحضور.

ورحب جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للبيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، بالاجتماع القصير في تغريدة وكتب "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لإسرائيل والبحرين والمنطقة".