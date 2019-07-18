نتنياهو: إذا اضطررنا للحرب سنتحرك بقوة هائلة وسنضمن انتصارنا

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "لن يعطي أية حصانة لأولئك الذين سيطلقون الصواريخ على إسرائيل حتى لو اختبؤوا في مناطق مكتظة بالسكان".

وأضاف نتنياهو بكلمة في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية "سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تجنب المس بالأبرياء، ولكن لن نعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ ولمن يقف وراءهم - ليس في لبنان وليس في غزة وليس في أي مكان آخر".

وتابع "المبدأ الذي يرشد الحكومة التي أترأسها بسيط - من يعتزم قتلك، تحرك سلفا لمنع تزوده بالسلاح، خاصة الأسلحة المتطورة والكاسرة للتوازن".

وقال نتنياهو "حيدنا في عملية "الدرع الشمالي" الأنفاق الإرهابية التي حفرها حزب الله على مدار سنوات باتجاه أراضينا. لا أريد أن أوسع الحديث هنا عن عمليات أخرى نقوم بها والمفاجأة ستأتي في موعدها المناسب".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "آن الأوان للعالم المتنور أجمع أن يدرك الخطر المتمثل بإيران وبحزب الله. آن الأوان للعالم أجمع أن يقف ضدهما. للأسف هذا لا يحدث بعد بشكل كاف وقد قلت إنه حتى لو اضطررنا لمواجهة إيران ووكلائها لوحدنا - سنقوم بذلك".

وقال نتنياهو في كلمته التي نشر أجزاء منها على حسابه الرسمي على "تويتر": "هكذا نتحرك في سوريا من أجل منع تموضع قوات عسكرية إيرانية هناك. لن نسمح بتكرار المشهد اللبناني في سوريا".

قلت في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى شهداء حرب لبنان الثانية:



حيدنا في عملية "الدرع الشمالي" الأنفاق الإرهابية التي حفرها حزب الله على مدار سنوات باتجاه أراضينا. لا أريد أن أوسع الحديث هنا عن عمليات أخرى نقوم بها والمفاجأة ستأتي في موعدها المناسب. pic.twitter.com/9kp1Vuu5X6 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 18, 2019

وأضاف "الحكومة اللبنانية لا تعرب عن أية معارضة للتموضع العسكري الذي يقوم به حزب الله داخل أراضيها. وهي أيضا ستتحمل المسؤولية عن هذا العدوان".

وقال نتنياهو "إزاء تبجحات نصرالله التي قد سمعتموها بالتأكيد في الأيام الأخيرة، أقول التالي فقط: إذا اضطررنا لخوض حرب أخرى سنتحرك بقوة هائلة وسنضمن انتصارنا".