استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية بعد توقفها عقب ضربة جوية

أعلنت مصلحة الطيران المدني، اليوم الخميس، استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية، بعد توقفها عقب ضربة جوية