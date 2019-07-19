بعد لقائه وزير خارجية البحرين... هل تبادل الإسرائيلي أطراف الحديث مع جبران باسيل

كتب المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، تساءل فيها عن حقيقة تبادل أطراف الحديث بين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، والإسرائيلي يسرائيل كاتس. #إسرائيل #لبنان

أمتار ضئيلة فقط تفصل بين وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس

ونظيره اللبناني #جبران_باسيل



يلتقطون الصورة التذكارية في ندوة نظمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

شكراً لصديقي @kaisos1987 الذي لاحظهما.

وهل تعتقدون أن #كاتس وباسيل تبادلا أطراف الحديث؟؟ pic.twitter.com/Qwvhs5tqqg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019

وقال آران:

أمتار ضئيلة فقط تفصل بين وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، ونظيره اللبناني جبران باسيل.

يلتقطون الصورة التذكارية في ندوة نظمها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن.

وأضاف الإعلامي الإسرائيلي:

شكراً لصديقي @kaisos1987 الذي لاحظهما. وهل تعتقدون أن كاتس وباسيل تبادلا أطراف الحديث؟؟

وزير الخارجية الإسرائيلي @Israel_katz التقي في واشنطن مع وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa. كل التفاصيل هنا: https://t.co/yNymHud5Jz pic.twitter.com/Cr2Ud3f9nq — Barak Ravid (@BarakRavid) July 18, 2019

ويشار إلى أن الوزيرين، باسيل وكاتس، موجودان في واشنطن لحضور اجتماع حول الحرية الدينية، نظمه وزير الخارجية مايك بومبيو.

وفي السياق نفسه، التقى وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الاجتماع نفسه.

שה"ח ישראל כ״ץ נפגש אמש לפגישה פומבית ראשונה עם שר החוץ של בחריין שיח' ח'אלד אל אחמד אל ח'ליפה.



הפגישה הפומבית והצילום המשותף תואמו מאחורי הקלעים ע״י אנשי מחלקת המדינה האמריקאית

במסגרת הוועידה שמארח מזכיר המדינה מייק פומפאו.

הם שוחחו על איראן האיומים האזוריים ושתה"פ בין המדינות. pic.twitter.com/qHuXooBv6u — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 18, 2019

وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، إن كاتس أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة، أول أمس الأربعاء، مع نظيره البحريني، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال رافيد على صفحته الرسمية:

إن أهمية ذلك تنبع من أنه كانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم من دول الخليج مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان عن الاجتماعات من قبل أي من الطرفين. ولهذا السبب فإن الصورة المشتركة للوزراء أكثر أهمية من الاجتماع نفسه. ليس لإسرائيل والبحرين علاقات دبلوماسية، ولكنهما في عملية ثابتة من العلاقات الدافئة.