ناقشا الملف الإيراني… وزيرا الخارجية الإسرائيلي والبحريني في لقاء علني 

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، لإجراء محادثات حول إيران في واشنطن.

وكتب الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم الجمعة، أنه تم التقاط صورة مشتركة نادرة لكاتس وآل خليفة، مما يشير إلى ما وصفته إسرائيل بأنه تعزيز للعلاقات مع الدولة الخليجية.

ونشر المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الخميس، وقام كاتس بمشاركتها لاحقا، في حدث نظمته وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية.

Yesterday I met publicly with the Foreign Minister of Bahrain 🇧🇭 @khalidalkhalifa at the @statedept Ministerial on Religious Freedom

Another example of our growing diplomatic connections

I will continue to work with @IsraeliPM to advance Israel’s relations with the Gulf countries pic.twitter.com/EElPlWbwiZ — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 18, 2019

ويعتبر هذا اللقاء بمناسبة حدث نادر يتم فيه توثيق علني للقاء بين مسؤول عربي كيير وشخصية إسرائيلية رفيعة المستوى.

وصف غرينبلات اللقاء بأنه تبادل ودي، وأشاد به باعتباره تقدماً هائلا.

وقال كاتس إن الاجتماع العلني مع الوزير البحريني كان "مثالا آخر على علاقاتنا الدبلوماسية المتنامية".

وقال كاتس:

سأواصل العمل مع نتنياهو لتعزيز علاقات إسرائيل مع دول الخليج.

في وقت لاحق، أصدر كاتس بيانا قال فيه إن الاجتماع نظمه مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، وإنه وآل خليفة، ناقشا إيران والتهديدات الإقليمية والعلاقات الثنائية، واتفقا على البقاء على اتصال.

وزير الخارجية الإسرائيلي @Israel_katz التقي في واشنطن مع وزير الخارجية البخريني @khalidalkhalifa. كل التفاصيل هنا: https://t.co/yNymHud5Jz pic.twitter.com/Cr2Ud3f9nq — Barak Ravid (@BarakRavid) July 18, 2019

ولم يصدر تعليق فوري من خليفة، لكن تأتي هذه التفاصيل في الوقت الذي أعلنت فيه البحرين عن عقدها لاجتماع حول الأمن، سيشمل مشاركة إسرائيلية، وفقا لمصدر دبلوماسي.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، استضافت البحرين مؤتمرا برعاية الولايات المتحدة حيث طرح فريق السلام التابع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجوانب الاقتصادية لمقترحه، المعروف باسم "صفقة القرن".