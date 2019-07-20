بعد موافقة الملك سلمان... البنتاغون يكشف أهداف ومهام نشر قواته في السعودية

كشفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، ما ستوفره القوات المتوقع إرسالها إلى المملكة العربية السعودية والتي وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية سيبلغ عددها 500 عنصر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية".

بيان القيادة المركزية🇺🇸الأمريكية بشأن تحرك الأفراد الأمريكيين للإنتشار في المملكة العربية🇸🇦#السعودية: "بالتنسيق مع وبدعوة من المملكة العربية السعودية ، أذن وزير الدفاع بنقل الأفراد والموارد الأمريكية من أجل الانتشار في المملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/DvKtX4N6nk — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وأضافت القيادة في بيانها "تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة".

يوفر هذا التحرك للقوات رادعا إضافيا ، ويضمن قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من التهديدات الناشئة والموثوقة. هذه التحرك يخلق عمق عملياتي وشبكات لوجستية. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

وكان العاهل السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر موافقته على استقبال القوات الأمريكية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الدفاع بالمملكة.

تقوم القيادة المركزية الأمريكية وباستمرار، بتقييم وضع القوة في المنطقة وتعمل مع سلطات المملكة العربية #السعودية لوضع أصول الولايات المتحدة في المواقع المناسبة." #شراكة_حقيقية #سنتكوم #سنتكام — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2019

ويأتي ذلك القرار وسط ما كشفه محللون عن تحضيرات في قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق العاصمة السعودية، الرياض.