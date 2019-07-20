محمد بن سلمان يدعم الأندية والرياضيين بـ 2.5 مليار ريال 

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن ولي العهد⁩ الأمير محمد بن سلمان، أقر 2.5 مليار ريال، دعما للأندية، مشيرا إلى أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للرياضيين في المملكة⁩.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرياضة، في سلسلة تغريدات على "تويتر".

في خطوةٍ تضمن ازدهار كرة القدم السعودية؛ #استراتيجية_دعم_الأندية تدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين بـ 1.64 مليار ريال ضمن الآلية التالية: pic.twitter.com/cmGOywJsBg — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) July 20, 2019

وقال تركي الفيصل: "ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

وتابع: "وجدت كل الدعم من ولي العهد، الذي فاجأني بقوله إن الدعم سيستمر وسيتواصل"، مضيفا: "طلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي".

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إجمالي دعم الأندية الرياضية 2.5 مليار ريال والذي سيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة #استراتيجية_دعم_الأندية pic.twitter.com/E8aXga9ZUA — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) July 20, 2019

وكتب في تدوينة أخرى: "ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

سمو رئيس مجلس الإدارة :"سيدي ولي العهد كان حريصاً رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية" pic.twitter.com/SDip2IZUI3 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) July 20, 2019

وذكر موقع الهيئة العامة للرياضة أن تعزيز الحوكمة من أهداف استراتيجية دعم الأندية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري لها، وتقليل اعتمادها على الغير، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في القضاء على العجز المالي وتقليل الفجوة ما بين أهداف واستراتيجيات الأندية والنتائج، التي تحققها.