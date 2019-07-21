حركة النهضة التونسية تصادق على ترشيح الغنوشي في الانتخابات التشريعية

صادقت حركة النهضة التونسية على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري.

وأوضح الخميري، في تصريح لوكالة الأناضول، أن اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي للحركة، صادق السبت في ختام أعماله التي انطلقت الخميس، على كل القوائم للانتخابات التشريعية.

وشدد الخميري على ضرورة أن ترشح الأحزاب السياسية في تونس أبرز قياداتها لـ"تجسيد الممارسة الديمقراطية"، وذلك بعد أن أعلنت "النهضة" يوم الثلاثاء، احتمال أن يترشح الغنوشي للانتخابات التشريعية.

وأجرت الحركة، في يونيو/ حزيران الماضي، انتخابات داخلية على مستوى المحافظات، اختار خلالها كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمستشارون البلديون التابعون للحركة) المرشحين المحتملين على قوائم الحركة للانتخابات التشريعية.

في سياق آخر، قال النائب المنجي الحرباوي، عضو البرلمان التونسي، إنه لا أمل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، نظرا للدخول في الحملة الانتخابية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عدم تمكن البرلمان من انتخاب الأعضاء الموكول له انتخابهم يعد نقطة سوداء خلال المدة النيابية الحالية، إلا أن الأمر لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة إلا أنها تظل منقوصة.

وأوضح الحرباوي أن المحكمة الدستورية لا علاقة مباشرة لها بالانتخابات، وأن هناك محاكم إدارية خاصة معنية بالإجراءات الانتخابية والنتائج والتصديق عليها.