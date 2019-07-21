قبيل سفره إلى القاهرة… وزير أمريكي يزور حائط البراق

زار وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، حائط البراق، قبيل مجيئه للقاهرة، خلال ساعات.

ونشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، جاء فيها أن ريك بيري زار حائط البراق، برفقة نظيره الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس.

מזכיר האנרגיה האמריקני @SecretaryPerry ביקר בכותל המערבי ובמנהרות הכותל, ובכך החל את ביקורו הרשמי בישראל.



רב הכותל המערבי, שמואל רבינוביץ קיבל את המושל, עם שר האנרגיה יובל שטייניץ.

המזכיר פרי ציין את הברית החזקה עם ישראל: "זה מפעים. אני מברך שעתידנו יהיה חזק כמו ההיסטוריה שלנו." pic.twitter.com/Ejpzx0Jnrr — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 21, 2019

وأوضح آران أن الاثنين، بيري وشتاينتس، سيتوجهان الأربعاء المقبل إلى القاهرة للقاء طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، لبحث شؤون الغاز الطبيعي، والمشاركة في منتدى شرق البحر المتوسط للغاز.