برلماني مصري يتحدث عن أسباب وقف رحلات الطيران البريطاني لمصر

القاهرة - سبوتنيك. وقال صدقي في تصريحات حصرية لسبوتنيك "لا نعلم السب على وجه التحديد، ولا يوجد تحذير من الحكومة البريطانية من السفر لمصر".

وأضاف صدقي "إذا كان القرار بسبب مخاوف أمنية فكان سيشمل رحلات مصر للطيران لبريطانيا أيضا، وكان سيصدر تحذير من الحكومة البريطانية، وإذا كان بسبب التوتر في المنطقة والأزمة مع إيران فكان من المنطقي أن يشمل دولا أخرى، وإذا كان بسبب التكدس في مطار القاهرة عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية، فهو غير منطقي أيضا لأن استقبال الوفود الأفريقية والمشجعين في بداية الدورة شهد حركة كثيفة في المطارات، وهناك مواسم كثيرة تشهد تكدس في المطارات، الحقيقة أن السبب حتى الآن غير معروف".

وأكد صدقي "لا يجب استباق الأحداث، نحن نتواصل مع جميع الأطراف لمعرفة أبعاد القرار وأسبابه، ومصر للطيران اتخذت إجراءات لتعويض توقف رحلات الشركة البريطانية، والسياحة تعمل دون تأثر، لا يجب أن نبالغ في تقدير القرار ولا نقلل منه أيضا، ولكن نجمع المعلومات ونتواصل مع مختلف الأطراف حتى نتبين الأمر جيدا".

من جانبه تخوّف وكيل وزيارة السياحة المصري الأسبق مجدي سليم أن تحذو دولاً أخرى نفس المسار، قائلا "أخشى أن يمتد تأثير القرار للدول الخمس الكبرى المصدرة للسياحة لمصر، انجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا، إن لم يكن من قبل شركات السياحة فمن جانب السائح نفسه الذي تتسرب المخاوف إليه".

وقال سليم في تصريحات حصرية لسبوتنيك "يجب أن تكون هناك خطة للتعامل مع تلك القرارات، ليس عبر الإعلام فقط، ولكن يجب أن تتدخل الدبلوماسية المصرية في الأمر، مصر لم تشهد أي مشكلات في مطاراتها منذ نهاية 2015، وحركة الطيران تسير دون أي معوقات والقرار صدر عن شركة الطيران وليس الحكومة، هذه الأشياء تجعل الموقف المصري متماسك، ولكن يجب أيضا التحرك سريعا لتفادي أي آثار جانبية على السياحة من تلك القرارات".

وكانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت أمس السبت وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام دون تحديد السبب، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية وقف رحلاتها أمس السبت لتستأنفها. ومن جانبها أعلنت شركة مصر للطيران زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.