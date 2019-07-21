سيلتقي بهم نتنياهو… إسرائيل تكشف عن زيارة وفد إعلامي عربي إلى تل أبيب

كشفت قناة عبرية النقاب عن زيارة وفد من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية إلى إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأحد، أن وفدا من إعلامين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق وصلوا إلى إسرائيل، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

חברי המשלחת הכוללת עיתונאים ואנשי תקשורת מסעודיה, עיראק וירדן

יפגשו בהמשך השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר החוץ ישראל כץ @Israel_katz



נקודה מעניינת למחשבה-

בניגוד למשלחות עיתונאים שביקרו בישראל ונפגשו עם עמיתיהם הישראלים,

משלחת זו מסרבת בל תוקף לפגישות כאלה.

באמת חבל... — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 21, 2019

وقالت القناة العبرية:

إن وفدا يضم إعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق، اللتان لا يقيما علاقات دبلوماسية مع ‎إسرائيل، وصل إلى إسرائيل.

وزعمت الإذاعة العبرية أن"الوفد يضم إعلاميين ونشطاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

أهلاً وسهلاً بكم في دولة #إسرائيل 🙏



لربما تشكل زيارة الإعلاميين من #السعودية و #العراق

فاتحة لإقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدول. الاعلاميون العرب هم من السعودية والعراق و- #الأردن https://t.co/dpwinSGbjL — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 21, 2019

وكتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، سيلتقيا الوفد العربي (من السعودية والعراق والأردن)، نهاية الأسبوع الجاري، في إسرائيل.

وكتب المذيع والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران:

إنه وصل إلى إسرائيل وفد يضم ٦ إعلاميين من دول عربية، ولأول مرة إعلاميون من السعودية والعراق، على أن يحل الوفد ضيفا على وزارة الخارجية.

עוד מעט-

משלחת הכוללת נציגים ממדינות ערב.

צפויה להגיע לישראל.

משרד החוץ-

"הודעה מסודרת תצא עם הגעתם"



وفد يضم اعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من عدة #دول_عربية

لا تقيم بعضها علاقات دبلوماسية مع #إسرائيل

يصل بعد قليل إلى إسرائيل

وذلك بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 21, 2019

وتابع آران:

سيزور الوفد الكنيست، ومتحف يد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست، وأماكن مقدسة في القدس، وسيعقدون لقاءات مع نواب كنيست ودبلوماسيين.

لأول مرة: وفد اعلامي يضم صحافيين من السعودية والعراق يزور إسرائيلhttps://t.co/BR6sba6Cp2 pic.twitter.com/bwFFCNrkKm — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) July 21, 2019

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، أن مصادر إسرائيلية إعلامية قالت:

إن الوزارة دعت أربعة صحفيين سعوديين، لكن اثنين منهما رفضوا الدعوة، لكن الاثنين الآخرين الذين وافقوا عليها وحصلوا على التأشيرة من إسرائيل، حاولوا الحصول على موافقة وزارة الخارجية السعودية، التي فوجئت من الطلب وردت عليهم، إنه لا يوجد للسعودية علاقات مع إسرائيل ولا يمكنها الموافقة على الطلب.

وتوجه الصحفيان إلى القصر الملكي، بهدف الحصول على الموافقة على الزيارة، لكنهم لم يحصلوا على أي إجابة من القصر الملكي.