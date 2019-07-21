القبض على عدة أشخاص في الكويت بتهمة التطاول على الذات الإلهية

أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، القبض على عدة أشخاص بتهمة التطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة في "تويتر" جاء فيه " في بيان لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أشخاص يقومون بالتطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم".

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط المسيئين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الإعلام الأمني: تم ضبط الأشخاص الذين تطاولوا على الذات الإلهية والرسول الكريم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم pic.twitter.com/mj1hRcSRwn — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 21, 2019

وشددت الداخلية الكويتية على حرصها بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص يسيئ إلى للذات الإلهية والدين الإسلامي.