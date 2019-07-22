الشاب العراقي بطل صورة "الرغبة في الحياة" يبدأ علاجه في موسكو

يصل بطل صورة "الرغبة في الحياة" العراقي قاسم الكاظمي البالغ من العمر 13 عامًا ، اليوم الأثنين 22 تموز / يوليو إلى العاصمة موسكو ليبدأ علاج ساقه.

وخلال زيارته الأولى في شهر أيار / مايو الماضي، طور كبار خبراء مركز "فيشينسكي" للجراحة ومعهد أبحاث جراحة الأطفال في حالات الطوارئ والصدمات، خطة علاجية للشاب العراقي حيث سيقوم أخصائيو المكتب التمثيلي الروسي للشركة المصنعة لمعدات وأجهزة تقويم العظام Ottobock بتركيب طرف اصطناعي متناسق تماما مع جسم قاسم، استنادا إلى نتائج الاختبارات التي أجروها خلال زيارته السابقة إلى روسيا.

© Sputnik . العراقي قاسم الكاظمي يصل العاصمة موسكو

ووفقا للأطباء سيتم الانتهاء من تركيب الساق الاصطناعية بحلول منتصف شهر آب / أغسطس القادم، مشيرين إلى أن الشاب سيكون قادرًا على المشي دون استخدام العكازات.

وتولت المؤسسة الخيرية "سبارتاك للأطفال" كامل تكاليف تركيب الطرف الصناعي، وقام المجلس الروحي للمسلمين في روسيا بتحمل تكاليف معيشة قاسم وكل من قدم معه خلال كل فترة علاجه.

© Sputnik . Kirill Kallinikov العراقي قاسم الكاظمي في متحف بلانيتاريوم في موسكو

واشتهر الطفل العراقي، الذي فقد ساقه، حول العالم بعد التقاط صورة له وحصولها على المركز الأول في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية التي استحدثتها وكالة "روسيا سيغودينا" الروسية، في موسكو.

© Sputnik . Alexei Fillippov العراقي قاسم الكاظمي في متحف النصر في موسكو

واقترحت مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2018 فكرة دعوة "الطفل العراقي" إلى موسكو في حفل توزيع الجوائز للفائزين في المسابقة.