خامنئي: "صفقة القرن" مؤامرة لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال

شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على أن الضغوط لن تجبر بلاده على التراجع عن دعم القضية الفلسطينية.