وزير خارجية عمان يزور إيران السبت لبحث التطورات الإقليمية

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن وزير الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، يوف يزور إيران، السبت المقبل، للتشاور بين البلدين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية "سيقوم يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية يوم السبت القادم".

وأضافت الوزارة أن الزيارة "في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة".

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، أمس الأحد، لإطلاق سراح الناقلة التي ترفع العلم البريطاني ستينا امبيرو.

كما حثت السلطنة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر"، "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.