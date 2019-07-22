السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي.

طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلا، مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانا.

وسبق وأن سجلت مكة المكرمة أمطارا بلغت كمياتها 46.2 ملم، والمدينة المنورة 39.6 ملم حسب المعلومات التاريخية لهذه المدة.

الرؤية الأفقية ستكون جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار .

ومن مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام يتوقع، احتمالية هطول الأمطار هذا الموسم بالمعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة، فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في موقع الهيئة.