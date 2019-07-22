قتلى من الجيش اليمني بقصف وكمين لـ"أنصار الله" غرب تعز

نفذت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، قصفا وكمينا للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن الجماعة استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 (مداه 3 كم) تجمعا لقوات الجيش غرب تعز.

ووفقا للمركز، أوقع القصف الصاروخي قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأشار إلى إعطاب "أنصار الله" مدفعا رشاشا عيار 12.7 ملم تابع للجيش، بقصف مدفعي في مفرق الوازعية.

وسبق القصف، كمينا نفذته وحدة الهندسة التابعة للجماعة، وصفته بـ"النوعي" استهدف مجموعة من الجنود في جبهة بير باشا غرب مدينة تعز، خلف العديد من القتلى، حسب المركز الإعلامي لـ"أنصار الله".

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، في الثامن من أيار/ مايو العام الماضي، السيطرة على مفرق الوازعية الاستراتيجي، قبل أن تتمكن من إحكام سيطرتها على مدينة الشقيراء مركز مديرية الوازعية.