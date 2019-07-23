طفل مصري يثير عاطفة السعوديين وأمير يزوره

أثار طفل مصري عاطفة السعوديين، وقام أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بزيارته وقدم له المصحف.

وفقد الطفل المصري "عبد العزيز" والديه في حادث سير بالمدنية، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاغ "لست وحدك ياعبدالعزيز" تضامنا مع الطفل.

أمير منطقة #المدينة_المنورة يهدي مصحفاً للطفل عبدالعزيز ( مصري الجنسية ) خلال زيارته له في مستشفى الملك فهد ، نتيجة حادث سير فقد والديه .

ووجه سموه الكريم بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الطفل .#لست_وحدك_ياعبدالعزيز pic.twitter.com/Y8WhkPkUwx — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) July 22, 2019

وقام أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان بزيارته في مستشفى الملك فهد، وقال له أنت بين أهلك وإخوانك وأبائك، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.

#لست_وحدك_ياعبدالعزيز

الله يرحم والديه ويشفي المصاب عبدالعزيز

انفس راحت في الخط القديم الرابط مابين المدينه وبدر مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل — عـــدنان المحـمــادي (@AbuMihaf) July 22, 2019

وقدم الأمير فيصل المصحف للطفل قائلا: "أنها أغلى هدية أقدمها لك، وإن شاء الله أشوفك عريس عندنا".

الحمد لله قمت بزيارة عبدالعزيز اسال الله يشفيه ويرحم والديه ويسكنهم فسيح جناتهم #لست_وحدك_ياعبدالعزيز pic.twitter.com/F4ja94EU5L — 𝓜.𝓜.𝓐𝓛𝓢𝓤𝓑𝓐𝓵𝓔 (@mohmoh01747882) July 20, 2019

وكان الطفل عبد العزيز قد وصل إلى السعودية مع والدته لزيارة والده بمحافظة رابغ، وفي أثناء توجههم لزيارة المدنية توفي والديه في حادث مروري، وتعرض الطفل للكسر.