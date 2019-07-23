الأمن العراقي يعتقل أحد عناصر "داعش" والمتستر عليه

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، 23 تموز/يوليو، القبض على أحد عناصر ما يسمى "ديوان الجند" بتنظيم "داعش" الإرهابي، متخفيا في مركز محافظة نينوى، شمال البلاد.

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات دقيقة، يلقي القبض على أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضح معن، أن العنصر، كان يعمل مقاتل في ما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة عصابات "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا) على مدينة الموصل، مركز نينوى.

وأضاف، بناء على أمر قبض قضائي، تم القبض على صاحب الدار المتستر على هذا الإرهابي في منطقة "حي العربي" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، شمالي العاصمة بغداد.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الخميس 11 يوليو الجاري، واحدة من أخطر نساء تنظيم "داعش" الإرهابي، يطلق عليها لقب "أم المجاهدين" في مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن قوة من وكالة الاستخبارات، ألقت القبض على متهمة مطلوبة بقضايا إرهابية، تسمى "أم المجاهدين" لدى "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الخلية، أن لقب المتهمة، كون لديها اثنين من أولادها، وإخوتها ينتمون لهذه العصابات الإجرامية، كما أنها جعلت من بيتها وكرا للإرهابيين، وألقي القبض عليها في منطقة سومر في الجانب الأيمن، لمدينة الموصل.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.