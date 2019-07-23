قرارات جديدة للملك سلمان خلال إجازته في نيوم

القاهرة -سبوتنيك. ودعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم لرفض وردع انتهاكات حرية الملاحة، معتبرا أنّ أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء في بيان أعقب الاجتماع الوزاري ونقلته "واس"، أنّ مجلس الوزراء "اطلع على عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية والمواقف بشأنها، وأشار في هذا السياق إلى ما تقوم به إيران من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، مشددا على أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه".

التعليق السعودي جاء في إطار إعلان الحرس الثوري الإيراني "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق، وهو ما أدى إلى توتر دولي كبير.

ونددت الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج باحتجاز السفينة البريطانية، ودعت إلى إطلاق سراحها؛ فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وزير الخارجية جيريمي هنت، "يعتزم تجميد الأصول الإيرانية، بعد احتجاز الناقلة البريطانية".

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إحاطة إعلامية للصحفيين:"إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالاستيلاء على سفن، بما في ذلك في مضيق هرمز".