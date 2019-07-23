مسؤول بمصر للطيران: مطار القاهرة آمن

قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مصر للطيران، إن قرار بريطانيا بشأن تعليق الرحلات الجوية غير متوقع، مشيرا إلى أن مطار القاهرة آمن.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قوله، إن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات إلى القاهرة لعدة أيام لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي.

وأضاف شريف عزت بدروس، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر للطيران تواصل العمل في بيئة آمنة للغاية.

وكانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت، السبت 20 يوليو / تموز، وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام من دون تحديد سبب، بينما أعلنت شركة مصر للطيران زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.

وأعربت وزارة الطيران المدني المصرية، الأحد 21 يوليو، لبريطانيا عن استيائها من قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها للقاهرة بشكل مؤقت، خلال لقاء وزير الطيران المدني يونس المصري، بالسفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز.

وبحسب بيان للوزارة، تقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدا على أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، على حد وصف البيان.

يتبع...