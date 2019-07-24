مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي على نقطة رصد عسكرية بريف درعا

وقال مراسل "سبوتنيك" إنه سمع دوي انفجارات في القسم المحتل من الجولان بالتزامن مع تصدي الدفاعات السورية للأهداف المعادية شمال القنيطرة، مشيرا إلى استهداف إسرائيلي معادي لنقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل