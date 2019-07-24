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07:33 24 يوليو/ تموز 2019
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    أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل

    المغاربة يتصدرون والسوريون في المركز الثالث عربيا..أكثر شعوب العالم حصولا على الجنسيات الأوروبية

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم العربي
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    احتل المغاربة المركز الأول عالميا كأكثر الشعوب حصولا على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي لعام 2017، بواقع 67 ألفا و 848 شخصا.

    أصدر مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الاثنين 23 يوليو/تموز، قائمة بالشعوب الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية، ليتقدم المغاربة قائمة دول العالم بواقع 67 ألفا و848 شخصا حصلوا على جنسيات دول تابعة للإتحاد الأوروبي.

    وتوزعت الجنسيات مابين الإيطالية وبنسبة وصلت لـ33,4 في المئة مقابل 25,2 للجنسية الإسبانية و 24,6 في المئة للفرنسية، مقابل 7,5 في المئة للجنسية البلجيكية.

    وحلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا بواقع 20 ألف و 146 شخصا توزعت جنسياتهم على 80 في المئة للفرنسية مقابل 5,7 في المئة للإيطالية و 4,9 في المئة للإسبانية و 3,1 في المئة للبلجيكية.

    وشهدت القائمة تواجد سوريا في المركز الثالث عربيا والـ14 عالميا، حيث حصل 13 ألفا و 515 مواطنا سوريا على الجنسيات الاوروبية توزعت نسبهم مابين 63,9 في المئة للسويدية و 18,3 للألمانية.

    وفي المركز الرابع عربيا والـ 16 في الترتيب العام، حصل 12 ألفا و551 مواطنا تونسيا على جنسيات أوروبية، معظمهم في فرنسا بنسبة 56.1 في المئة وإيطاليا 25.4 في المئة.

    أما العراقيون، فحلوا في المركز الخامس عربيا والـ 18 عالميا، فحصل 11 ألفا و518 من مواطنيهم على جنسيات أوروبية، توزعوا بين ألمانيا 30.2 في المئة، والسويد 28.4 في المئة، وهولندا (12.1في المئة، وبلجيكا 8.1 في المئة ودول أوروبية أخرى.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الاوروبي, الجنسية, المغرب, سوريا, أوروبا
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