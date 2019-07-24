بالفيديو... لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء اليمني

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك وناقشا قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة "واس" السعودية، أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس الوزراء اليمني ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها. pic.twitter.com/HXZvc0vryD — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 23, 2019

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك الرياض قد وصل الأسبوع الفائت قادماً من عدن لمناقشة عدد من الملفات مع الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي، حسب ما ذكرته المواقع الحكومية.

#رئيس_الوزراء يثمن مجدداً موقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في الاستجابة لنداء إخوانهم في #اليمن لإنقاذهم من أخطر انقلاب دموي وطائفي في تاريخ البلاد.. مؤكداً أن هذا الموقف ليس بغريب على الأشقاء في السعودية الذين كانوا دائماً إلى جانب اليمن في أحلك الظروف ومختلف المراحل. pic.twitter.com/faieDpI6GH — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 23, 2019

وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.