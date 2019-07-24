السعودية تحتفل بإنزال زوارق عسكرية عالية السرعة... صور

تحتفل وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بإنزال الزورقين الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية.

ويحضر الحفل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودى والفرنسي، بحسب وكالة "واس".

ويتضمن المشروع وفق اتفاقية بين السعودية مع شركة "سي إم إن" الفرنسية، والتي تشتمل على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والآخر في المملكة.

تشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورق سريع، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة pic.twitter.com/NSt04ksE4c — عبدالعزيز الماضي (@_a_z1z) July 23, 2019

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.