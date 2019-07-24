المجلس العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبارا بتهمة تدبير انقلاب

اعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة الأناضول.

في السياق ذاته، أكد مراسل RT وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش.

يشار إلى أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، حيث جاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.

#عاجل | المجلس العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبار وقياديين اثنين من رموز النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب (مصدر عسكري) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 24, 2019

في سياق آخر، أعلن في السودان أمس الثلاثاء عن توافق حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها في الخرطوم أن اتفاق الحرية والتغيير والجبهة الثورية شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، وتابعت القناة أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي.

وكانت مشاورات واسعة بدأت السبت بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الأفريقي السفير محمد الحسن لبات.

وكانت المناقشات بشأن الحركات المسلحة وعملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، فضلا عن تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان.