الحكومة المصرية تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

عقدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول في مقرها الجديد في مدينة العلمين الجديدة شمالي البلاد، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وذكر موقع "أخبار اليوم" أن المبنى الجديد يتكون من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي. وبدأ الوزراء في التوافد على مقر الحكومة استعدادا لبدء الاجتماع الأسبوعي برئاسة مدبولي.

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مقر مجلس الوزراء الجديد بمدينة العلمين الجديدة إستقبل اليوم السادة الوزراء لبدء إنعقاد اول إجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في رسالة بأن مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة مستدامة طوال العام وليست مدينة موسمية. pic.twitter.com/hx8zL7Z13E — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) July 24, 2019

​ونقلت عن مدبولي قوله إن "عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة".

وأشار مدبولي إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها.