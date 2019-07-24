ضاحي خلفان يسأل عن ترامب الأسد وترامب الأرنب؟

وكتب خلفان في التغريدة: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".
لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 22, 2019
وتفاعل عدد من متابعي خلفان عبر "تويتر" مع تغريدته، وقال أحدهم "إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران".
علي صالح ادخل الحوثيين صنعاء ووقتها جمدت السعودية العلاقه معه واوقفت الاستثمار والدعم ردا على خطواته وبدات بدق ناقوس الخطر— وطني الحبيب (@albjli2014) July 22, 2019
المعارك الجانبية نكون نحن سببها اذا ذهبنا للدول المحيطة بايران وشكلنا ميليشيات تستهدف ايران وكان في دستورنا فقرة تدعوا الى ضم ايران للسعودية
وقال آخر "إيران ليست كالعراق، لا تستطيع أمريكا احتلال إيران كما احتلت العراق، لأسباب عدة: النظام العالمي تغير ولَم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب وإن كانت أمريكا تعتبر أقوى هذه الأقطاب، إيران نسجت تحالفات قوية مع الصين وروسيا وعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأوروبية بعكس العراق".
إيران ليست كالعراق،— قارئ ما بين السطور (@dhtsf1) July 22, 2019
لا تستطيع أمريكا إحتلال إيران كما إحتلت العراق، لأسباب عدة:
النظام العالمي تغير ولَم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب وإن كانت أمريكا تعتبر أقوى هذه الأقطاب،
إيران نسجت تحالفات قوية مع الصين وروسيا وعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأوروبية بعكس العراق
وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.
وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.
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