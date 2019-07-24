ضاحي خلفان يسأل عن ترامب الأسد وترامب الأرنب؟

نشر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، تغريدة تساءل فيها عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران.

وكتب خلفان في التغريدة: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 22, 2019

​وتفاعل عدد من متابعي خلفان عبر "تويتر" مع تغريدته، وقال أحدهم "إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران".

علي صالح ادخل الحوثيين صنعاء ووقتها جمدت السعودية العلاقه معه واوقفت الاستثمار والدعم ردا على خطواته وبدات بدق ناقوس الخطر



المعارك الجانبية نكون نحن سببها اذا ذهبنا للدول المحيطة بايران وشكلنا ميليشيات تستهدف ايران وكان في دستورنا فقرة تدعوا الى ضم ايران للسعودية — وطني الحبيب (@albjli2014) July 22, 2019

​وقال آخر "إيران ليست كالعراق، لا تستطيع أمريكا احتلال إيران كما احتلت العراق، لأسباب عدة: النظام العالمي تغير ولَم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب وإن كانت أمريكا تعتبر أقوى هذه الأقطاب، إيران نسجت تحالفات قوية مع الصين وروسيا وعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأوروبية بعكس العراق".

إيران ليست كالعراق،

لا تستطيع أمريكا إحتلال إيران كما إحتلت العراق، لأسباب عدة:

النظام العالمي تغير ولَم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب وإن كانت أمريكا تعتبر أقوى هذه الأقطاب،

إيران نسجت تحالفات قوية مع الصين وروسيا وعلاقات جيدة مع العديد من الدول الأوروبية بعكس العراق — قارئ ما بين السطور (@dhtsf1) July 22, 2019

​وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.