الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة للرئيس السبسي

بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان وولي عهده أرسلا برقيتي تهنئة للسبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسبسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

من جانبه عبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس السبسي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والازدهار".

في سياق آخر، صادقت حركة النهضة التونسية على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري.