Widgets Magazine
تسجيل
14:28 24 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان اللبناني

    الخلافات السياسية في لبنان تهدد الحكومة

    © Sputnik . Zahra Al-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتواصل الخلافات السياسية في لبنان، على خلفية تحويل حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والتي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي، من دون أن تصل المبادرة التي يعمل عليها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الهدف المنشود حتى الساعة.

    البرلمان اللبناني
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة
    وأمام الضبابية التي تلف المشهد السياسي اللبناني تتفاوت آراء المسؤولين السياسيين في البلاد حول خطورة هذه الأزمة وموعد انتهائها.

    ويقول مصدر مقرب من "تيار المستقبل" لـ"سبوتنيك"، "إنه مع طول أمد هذه الأزمة بات هناك هواجس وخشية لدى التيار من اتخاذ ما حصل من أحداث في منطقة قبرشمون ذريعة لتعطيل العمل الحكومي والدستوري في البلاد إلى حين إنجلاء الرؤية حول التطورات الإقليمية الحاصلة ما بين إيران والغرب".

    ويضيف المصدر "وما يزيد من هذه الشكوك هو الانتهاء من التحقيقات الأمنية وتحويل ملف حادثة قبرشمون إلى المحكمة العسكرية، وبالتالي لا مبرر لدى بعض الأطراف السياسية من تكرار المطالبة بتحويل هذه الحادثة إلى المجلس العدلي كون ان القضاء العسكري هو من استلم الملف ويقوم بتقدير الموقف المناسب".

    بدوره يقول نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي لـ"سبوتنيك"، "إن حادثة الجبل وقعت لسوء الحظ ولكن على القضاء أن يلعب دوره وعلى السياسة أيضاً أن تلعب دورها وان يكملا بعضهما البعض، وأعتقد أنها شارفت على نهايتها ولم يعد هناك إمكانية لاستمرار هذا التعطيل".

    وشدد على وجوب إيجاد الحلول اللازمة وتحويل المسألة إلى القضاء وبالتالي اجتماع مجلس الوزراء والبدء بانطلاقة العمل.

    وأشار إلى أن إقرار الموازنة عملية مهمة وضرورية ولزومية للدخول الى مشاريع إصلاحية المطلوبة لوضع خطط تبنى على اساس موازنة واضحة وشفافة.

    ورأى الفرزلي أن هذه الموازنة حملت في طياتها بنود إصلاحية، وسياسة تقشفية واضحة لتخفيض العجز كما هو مطلوب، وهي خطوة أولى مهمة على طريق إعادة تعافي البلد على المستوى المالي والاقتصادي.

    ولفت الفرزلي إلى أن "آلية مؤتمر سيدر ستتحرك ومردودها سيكون إيجابي للبلد باعتبار أن هناك أموال ستضخ في لبنان عبر إعادة تشغيل مسائل البنى التحتية وإلى ما هنالك".

    انظر أيضا:

    بالفيديو: سجال بين نائبين لبنانيين في البرلمان خلال جلسة الموازنة
    سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019
    رئيس البرلمان اللبناني: لسنا بحاجة للمليارات وسنقاوم التوطين مع الفلسطينيين
    رئيس البرلمان اللبناني: السيسي قائد استثنائي ولا يستطيع أي رئيس تحمل ما تحمله
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
    الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا
    كوريا الشمالية تحتجز سفينة روسية
    كوريا الشمالية "تصطاد" سفينة روسية
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك