قدم تنويرا عاما عن أوضاع بلاده… الخارجية السودانية تستقبل سفير سوريا في الخرطوم 

أعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، السفير عمر دهب فضل، للسفير السوري في الخرطوم، عن تمنياته بدوام الاستقرار في سوريا.

الخرطوم - سبوتنيك. ذكر بيان للخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أن دهب استقبل اليوم بمكتبه سفير الجمهورية العربية السورية في السودان، السفير حبيب عباس.

عبر الوكيل عن كامل تضامنه مع الشعب السوري، متمنياً استتباب الأمن والسلام ودوام الاستقرار فيها.

ونقل البيان أن السفير السوري "قدم تنويراً عاماً عن الأوضاع في بلاده".

وكان الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، قد زار دمشق نهاية العام الماضي، حيث استقبله الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ووصف السفير عباس زيارة البشير إلى دمشق بالمهمة، قائلا في تصريحات لـ"سبوتنيك":

إنه أول رئيس عربي أو رئيس في الإقليم، يزور سوريا منذ بداية الأزمة في عام 2011.

وتابع أن "أهم ما جاء في زيارة الرئيس البشير إلى سوريا، هو البحث في إعادة المقاربة للعلاقات العربية - العربية".

وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان، عقب الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة.