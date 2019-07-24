Widgets Magazine
تسجيل
17:34 24 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الأسواق في المغرب

    بعد إقرار البرلمان للقانون... "التدريس بالفرنسية" ثقافة مشروعة أم تهديد للهوية المغربية؟

    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أثار قرار البرلمان المغربي استخدام اللغة الفرنسية في التدريس، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، لاسيما داخل "حزب العدالة والتنمية".

    صادق مجلس النواب المغربي، الاثنين الماضي، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

    ناقلة نفط بريطانية ستينا امبريو بالقرب من مضيق هرمز، 19 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / WANA/ REUTERS TV
    بعد رسالة الملك محمد السادس إلى الملك سلمان... المغرب يتحدث عن الملاحة البحرية في الخليج
    ويرى بعض المغاربة أن القانون يعزز الفرنسية على حساب الهوية العربية والأمازيغية، فيما يؤكد آخرون أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن مكانة اللغات الأساسية محفوظة في القانون. 

    مصادقة البرلمان

    أقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة 241 نائبا، ومعارضة أربعة نواب، وامتناع 21 نائبا عن التصويت، وامتنع معظم أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب "الاستقلال" المحافظ، عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس.

    وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. 

    واللغتان الرسميتان في المغرب، هما العربية والأمازيغية. ويتحدث معظم الناس العربية المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية.

    ومع ذلك، تسود اللغة الفرنسية في الأعمال التجارية والحكومة والتعليم العالي، مما يمنح أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاص باللغة الفرنسية ميزة كبرى على معظم طلاب البلاد.

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
    المغرب يتجه لإقرار قانون يمنح عطلة أبوية لمدة 30 يوما
    فمن بين كل ثلاثة أشخاص لا يكمل اثنان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب، لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب أرقام وزارة التعليم.

    رؤية حكومية

    وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.

    ويتم تدريس هذه المواد باللغة العربية حتى المدرسة الثانوية في انفصال عن التعليم العالي، الذي تهيمن عليه اللغة الفرنسية.

    وأثار إقرار مشروع القانون غضب دعاة التعريب، بمن فيهم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، الذي وصف إعادة إدخال لغة القوة الاستعمارية السابقة على أنها خيانة "لمبادئ الحزب".

    وصوت نائبان من ائتلاف للأحزاب اليسارية، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، ضد مشروع القانون، بعد رفض تعديلاتهما لفرض ضريبة على الثروة وضريبة ميراث تدريجية لتمويل إصلاح التعليم.

    ورفع المغرب ميزانية التعليم 5.4 مليار درهم (561 مليون دولار) في عام 2019 إلى 68 مليار درهم (7 مليارات دولار)، سعيا إلى تعزيز الحصول على التعليم وتحسين البنية التحتية، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    معارضة نقابية

    نساء في المغرب
    © REUTERS / Youssef Boudlal
    حقوقيات مغربيات يحذرن من انتشار جرائم العنف بحق المرأة
    وقال بيان للمكتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي" (نقابة تعليمية)، إن تمرير قانون لإصلاح التعليم تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، "تصفية سياسية" للتعليم الحكومي.

    وفي بيانها، حملت النقابة "المسؤولية السياسية لتمرير القانون للدولة وحكومتها وأحزابها، ودعت القوى المناضلة الديمقراطية إلى التصدي للمخططات التراجعية التخريبية"، على حد وصف البيان.

    وأضاف البيان أن الحكومة الحالية دخلت "مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف، والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي (الحكومي) وخوصصته من الأولى (الابتدائي) إلى العالي".

    وجددت النقابة رفضها المطلق للقانون الذي وصفته بـ"الفاقد للمشروعية والشرعية الشعبية"؛ في إشارة إلى الجدل والانتقادات التي طالته من قبل فعاليات مدنية وسياسية وشعبية بالبلاد.

    وطالبت الحكومة بـ"سحب هذا المشروع لما له من تداعيات خطيرة على التعليم العمومي ومستقبل البلاد"؛ كما حملت مجلس النواب مسؤولية تنزيل مشاريع "التخريب" التي تستهدف "تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية، من خلال مباركته وتمريره لكل القانون الانتكاسة". 

    الهوية والاستعمار

    مشنقة معلقة في سجن بريترويا المركزي بجنوب أفريقيا كنصب تذكارى لأولئك الذين أعدموا قبل أن يتم إلغاؤها فى عام 1989
    © AP Photo / Denis Farrell
    عقوبة الإعدام تضع المغرب أمام خيارات صعبة بعد قضية السائحتين الإسكندنافيتين
    في هذا السياق، قالت خديجة الرياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

     إن النقاش الذي تم في البرلمان بشأن اللغة الفرنسية واستخدامها في التعليم مشروع وطبيعي.

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك فظائع حقيقية حول هذا القانون، ليس فقط مسألة الهوية، لكن سيتم بموجبه القضاء على مجانية التعليم في المغرب، وهذا سينهي مبدأ المساواة في فرص التعليم بين المواطنين"، مؤكدة أن "لا أحد يناقش ذلك".

    وأكدت أن "مشروع القانون يمكن تشريحه من عدة زوايا ليس فقط، زاوية الهوية وهي هامة أيضًا، فعلاقتنا باللغة الفرنسية حقًا علاقة استعمارية، فمنذ أن استعمرتنا فرنسا بقيت بعض النخب مرتبطة بذلك الاستعمار السابق، ولا يزال هناك استعمار فكري".

    وتابعت الرياضي: 

    الكثيرون ضد اللغة الفرنسية، ليست من منطلق الهوية وحسب، لكن باعتبارها لغة لم يعد يتكلم بها أحد في العالم، وبات المطروح الآن أن يكون التعليم باللغة الإنجليزية، والإسبانية، واللغة الصينية، هذه اللغات بات لها حضور كبير، وأغلب الناس يتحدثون بها.

    مجرد مغالطات

    علم المغرب
    © flickr.com/ Marek Kubica
    محكمة مغربية تقضي بإعدام 3 متهمين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين
    من جانبها، قالت مالكة خليل، النائبة بالبرلمان المغربي، إن "مشروع قانون إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه البرلمان، لا يتضمن البتة ما يفيد استخدام اللغة الفرنسية كلغة تدريس، وإنما تم التنصيص في المادة 2 والمادة 32، وهاتان المادتان كانتا موضوع امتناع البعض عن التصويت".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك":

    إنه تم التنصيص على تدريس بعض المواد، ولاسيما المواد العلمية بلغة أجنبية والمادة تنص حرفيا على ما يلي: التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات (...)". 

    وتابعت: "بالتالي أي قول يعتبر الانفتاح على اللغات الأجنبية فيه مساس بالهوية مجرد مغالطات، لا تستند لأي أساس من الصحة".

    وأنهت البرلمانية المغربية حديثها قائلة: 

    مكانة اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، محفوظة في قانون الإطار، وتم التأكيد على ضرورة التمكن منهما معا.

    إصلاح التعليم

    صندوق النقد الدولي
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    صندوق النقد الدولي يحث المغرب على تعويم الدرهم
    تبنى البرلمان المغربي قانونا يقضي باعتماد لغات أجنبية في تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية، ويندرج هذا النص ضمن قانون إطار يهدف إلى إصلاح التعليم في المغرب تم تبنيه بالأغلبية في مجلس النواب.

     وتنص المادة الثانية على أن التناوب اللغوي هو: "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها".

    وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية بأن المغرب كان يضم في العام 2018، أكثر من 12.7 مليون ناطق بالفرنسية، من أصل 35 مليون نسمة، عدد سكانه الإجمالي.

    وقد اعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينيات لتعزيز دور المحافظين والإسلاميين، خصوصا أمام اليسار المعارض.

    وانتقدت أحزاب وجمعيات مغربية، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية، رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية. 

    ‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، دون استثناء".

    انظر أيضا:

    المغرب يتجه لإقرار قانون يمنح عطلة أبوية لمدة 30 يوما
    عقوبة الإعدام تضع المغرب أمام خيارات صعبة بعد قضية السائحتين الإسكندنافيتين
    حقوقيات مغربيات يحذرن من انتشار جرائم العنف بحق المرأة
    بعد رسالة الملك محمد السادس إلى الملك سلمان... المغرب يتحدث عن الملاحة البحرية في الخليج
    الكلمات الدلالية:
    النسخة الفرنسية, التعليم, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
    الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا
    كوريا الشمالية تحتجز سفينة روسية
    كوريا الشمالية "تصطاد" سفينة روسية
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك